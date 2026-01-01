Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Джо Бен Айед
Jaouhar Ben Ayed
Персоны
Персоны
Джо Бен Айед
Джо Бен Айед
Jaouhar Ben Ayed
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
6.3
Лекарь 2: Наследие Авиценны
(2025)
5.6
Виновата любовь
(2024)
Билеты
Фильмография Джо Бен Айед
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.3
Лекарь 2: Наследие Авиценны
The Physician II
драма
2025, Германия
Смотреть трейлер
5.6
Виновата любовь
Young Werther
комедия, мелодрама
2024, Канада / США
Смотреть трейлер
Билеты
