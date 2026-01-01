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Скоро в прокате «Не по-детски»
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Шрути Пураника
Shruti Puranik
Киноафиша
Персоны
Шрути Пураника
Шрути Пураника
Shruti Puranik
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.3
Ганди говорит
(2026)
Фильмография Шрути Пураника
6.3
Ганди говорит
Gandhi Talks
комедия, драма, комедийная драма
2026, Индия
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