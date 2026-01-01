Оповещения от Киноафиши
Вячеслав Матвеенко
Вячеслав Матвеенко
Вячеслав Матвеенко
Дата рождения
4 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Путешественник
Популярные фильмы
6.0
Сказка о царе Салтане
(2026)
Билеты
Фильмография Вячеслав Матвеенко
Жанр
Все
Приключения
Семейный
Фэнтези
Год
Все
2026
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
6
Сказка о царе Салтане
Skazka o tsare Saltane
семейный, фэнтези, приключения
2026, Россия
Смотреть трейлер
Билеты
