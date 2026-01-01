Оповещения от Киноафиши
Вячеслав Матвеенко
Вячеслав Матвеенко

Дата рождения
4 января 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Козерог
Актерское амплуа
Герой фэнтези, Путешественник

Популярные фильмы

Сказка о царе Салтане 6.0
Сказка о царе Салтане (2026)

Фильмография Вячеслав Матвеенко

Жанр
Год
Сказка о царе Салтане 6
Сказка о царе Салтане Skazka o tsare Saltane
семейный, фэнтези, приключения 2026, Россия
