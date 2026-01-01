Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мендерес Саманджилар
Menderes Samancilar
Мендерес Саманджилар
Дата рождения
1 мая 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Адана, Турция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Сторожевая башня
(2013)
0.0
Полюбить, потерять
(2026)
Фильмография Мендерес Саманджилар
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2026
2013
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
Полюбить, потерять
драма
2026, Турция
7.1
Сторожевая башня
Gözetleme Kulesi
драма
2013, Турция / Франция / Германия
