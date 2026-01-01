Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного»
1
О персоне
Фильмография
Марко Леон
Marco León
Киноафиша
Персоны
Марко Леон
Марко Леон
Marco León
Дата рождения
6 января 1992
Возраст
34 года
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Гвадалахара, Мексика
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
0.0
Офисная любовь
(2026)
Фильмография Марко Леон
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2026
Все
1
Сериалы
1
Актер
1
Офисная любовь
комедия, мелодрама
2026, Мексика
