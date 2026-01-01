Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Сластненкова
Mariya Slastnenkova
Мария Сластненкова
Mariya Slastnenkova
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.2
Бриллианты. Воровство
(2010)
0.0
Молодожены
(2011)
Фильмография Мария Сластненкова
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2011
2010
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Молодожены
комедия, мелодрама
2011, Россия
7.2
Бриллианты. Воровство
Brillianty. Vorovstvo
драма
2010, Россия
