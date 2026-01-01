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Фильмография
Ярослав Поверло
Yaroslav Poverlo
Киноафиша
Персоны
Ярослав Поверло
Ярослав Поверло
Yaroslav Poverlo
Дата рождения
24 июня 1962
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Борислав, Украина
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
9.4
Жаркое соперничество
(2025)
Фильмография Ярослав Поверло
9.4
Жаркое соперничество
драма, мелодрама, спорт
2025, Канада
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