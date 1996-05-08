Айша Ахмед

«Вернули дух старых боевиков»: первые зрители даже не ожидали, что их так зацепит «Тропа гнева» со звездой «Мажора»

Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube

Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой

«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»

Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше

Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка

9-го сезона у «Моей геройской академии» уже не будет: но не спешите грустить – 5 января фанатов ждет крутой подарок

«Интригует с первых минут»: в этом детективе с оценкой 8.2 Меньшиков доказал – ремейк может быть круче оригинала со звездой «Во все тяжкие»

«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре

От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»