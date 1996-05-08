Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Айша Ахмед
Aisha Ahmed
Киноафиша
Персоны
Айша Ахмед
Айша Ахмед
Aisha Ahmed
Дата рождения
8 мая 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Место рождения
Мумбаи, Индия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
0.0
Одинокий папа
(2025)
Фильмография Айша Ахмед
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Одинокий папа
комедия
2025, Индия
«Вернули дух старых боевиков»: первые зрители даже не ожидали, что их так зацепит «Тропа гнева» со звездой «Мажора»
Родители смотрят и нервно смеются: почему 90 серия «Лучшая няня на свете» «Маши и Медведя» набрала 27 131 362 просмотров на YouTube
Главная плакса гарема: в «Великолепном веке» Махидевран все время рыдала, и авторы сделали это специально — в жизни она была другой
«Гениален до безумия»: в СССР хотели снять свою «Великолепную семерку» — а в итоге создали главного конкурента «Безумного Макса»
Свежий сканди-хоррор набрал больше просмотров чем «Очень странные дела 5»: его смотрели на 6 000 000 часов больше
Нолан выпускает первые 6 минут «Одиссеи», но не для всех: шанс увидеть пролог раньше премьеры минимален — и вот в чем загвоздка
9-го сезона у «Моей геройской академии» уже не будет: но не спешите грустить – 5 января фанатов ждет крутой подарок
«Интригует с первых минут»: в этом детективе с оценкой 8.2 Меньшиков доказал – ремейк может быть круче оригинала со звездой «Во все тяжкие»
«Хватит меня уже мучить»: съемки у Нолана — как суровый аттракцион, и Колокольников осознал это на своей шкуре
От режиссера «Игры престолов» и «Во все тяжкие»: этот сериал хвалят за «отсутствие повестки» и микс жанров – сюжет похож на «Из многих»
Драмеди с 12 отзывами в Сети обошла «Август» в рейтинге лучших фильмов 2025-го: в одной из ролей Радзюкевич из «Шести кадров»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667