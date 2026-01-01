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Янина Бугрова
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Янина Бугрова

Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Ловушка для полтергейста 0.0
Ловушка для полтергейста (2024)
Затмение 0.0
Затмение (2007)

Фильмография Янина Бугрова

Ловушка для полтергейста
Ловушка для полтергейста
триллер, комедия 2024, Россия
Затмение
Затмение
драма 2007, Россия/Украина
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