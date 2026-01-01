Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах

Плитка в ванной — это уже прошлый век: в 2026-м стены обшивают так, что про швы и затирку можно забыть

Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну

СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить

Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории

Спустя 29 лет «Титаник» пал ниже некуда: фильм-катастрофа проиграл боевику про американского нищего студента

«Шептание ягнят»: в новинке Netflix Ганнибала Лектора заменил Де Ниро – точно не шедевр, но «я залип до самых титров»

Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»

Считался утерянным 17 лет: только один фильм Алексея Учителя получил 8+, и «Прогулка» со скандальной «Матильдой» рядом не стояли

«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная