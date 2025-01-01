Меню
Амелия Кэмпбелл Amelia Campbell
Амелия Кэмпбелл

Дата рождения
4 августа 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Монреаль, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Мебельная компания 0.0
Фильмография Амелия Кэмпбелл

Мебельная компания
комедия 2025, США
