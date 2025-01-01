Меню
О персоне
Фильмография
Амелия Кэмпбелл
Amelia Campbell
Киноафиша
Персоны
Амелия Кэмпбелл
Амелия Кэмпбелл
Amelia Campbell
Дата рождения
4 августа 1965
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Монреаль, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
0.0
Мебельная компания
(2025)
Фильмография Амелия Кэмпбелл
Жанр
Все
Комедия
Год
Все
2025
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Мебельная компания
комедия
2025, США
