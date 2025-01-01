Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Азиз Фарид
Киноафиша
Персоны
Азиз Фарид
Азиз Фарид
Дата рождения
28 февраля 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Рыбы
«Слишком хорошо сыграл мерзопакостную тварь»: после сериала «Как приручить лису» карьера этого актера не будет прежней
Когда выйдут «Пять ночей с Фредди 2»? Точная дата премьеры уже известна и она стала ключом к новой тайне аниматроников
Зрители ждут от «Судного дня» повторения старого сценария, но это огромная ошибка: фильм станет не началом, а концом эпохи
Хватит искать фильмы, похожие на «Призрака в доспехах»: ИИ сходу назвал 3 проекта с тем же вайбом – рейтинг 8.0, «Оскары» и другие награды на месте
«Брюс Уиллис нервно курит в сторонке»: у нас есть свой «Крепкий орешек» с 7,8 баллами на Кинопоиске — но в СССР его не ругал только ленивый
Устюгов начал путь вовсе не с «Ментовских войн»: первый громкий сериал с его участием до сих пор держит 7,1 — в нулевых был на «хайпе»
Разочаровал «Метод 3»? Не беда: включайте этот советский детектив – тоже есть загадочный убийца и саспенс, зато нет голого Кологривого
Книга антирекордов Гиннеса, ау! Новая драма со Суини – провал десятилетия, и 96% на RT фильм не спасли
«Свинья везде грязь найдет»: 12 серию «Ну, погоди!» американцы назвали непростительной, и россиянам пришлось извиняться
В СССР этот фильм стал мегахитом — 56 млн зрителей пошли в кино: затмил даже «Белое солнце пустыни», но сейчас о нем вспоминают все реже
От «Служебного романа» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, как много вы знаете о кинохитах СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667