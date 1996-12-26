Меню
О персоне
Фильмография
Аири Мацуи
Airi Matsui
Аири Мацуи
Аири Мацуи
Airi Matsui
Дата рождения
26 декабря 1996
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Иваки, Япония
Рост
170 см
Популярные фильмы
0.0
Хороший доктор
(2018)
Фильмография Аири Мацуи
Жанр
Все
Драма
Год
Все
2018
Все
1
Сериалы
1
Актриса
1
Хороший доктор
драма
2018, Япония
