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Мохларой Собирова
Moxlaroy Sobirova
Киноафиша
Персоны
Мохларой Собирова
Мохларой Собирова
Moxlaroy Sobirova
Дата рождения
12 октября 1998
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Андижан, Узбекистан
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
8.0
Три героя
(2024)
0.0
Статья 97
(2025)
0.0
Шатёр
(2025)
Фильмография Мохларой Собирова
Статья 97
драма, криминал, триллер
2025, Узбекистан
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Шатёр
Chimildiq
комедия
2025, Узбекистан
Omonatim
Omonatim
драма
2025, Узбекистан
8
Три героя
Uch Qahramon
драма, военный
2024, Узбекистан
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