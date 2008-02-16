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Юмиа Фудзисаки
Yumia Fujisaki
Киноафиша
Персоны
Юмиа Фудзисаки
Юмиа Фудзисаки
Yumia Fujisaki
Дата рождения
16 февраля 2008
Возраст
18 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Хиросима, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.7
Икусагами: последний самурай
(2025)
Фильмография Юмиа Фудзисаки
6.7
Икусагами: последний самурай
драма, боевик, исторический, дорама
2025, Япония
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