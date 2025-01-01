Новый турецкий сериал «Сердцебиение» с Керемом Бюрсином от режиссера «Зимородка»: когда вышел, сколько серий и какой сюжет

4 хита СССР с такими финалами, что даже мужчины не могли сдержать слез: эти истории тронут каждого

Джон Уик, попавший в рай? Нет, это Киану Ривз с крыльями в новой комедии, которую так легко полюбить

«Очень странным делам» почти 10 лет: за это время многие уже забыли, что стало с Уиллом – освежаем память перед 5-м сезоном

«Иллюзия обмана» взяла пример с Marvel: в третьей части появится новое поколение «Всадников» — двух героев в трейлере не досчитались

Проклятая роль, кома, жизнь в морге и слухи о смерти: что стало со звездой драмы «Любовь и голуби» после развала СССР

От «Челюстей» до «Сияния»: почти в каждом популярном хорроре есть кто-то, похожий на вас – узнайте, кто именно (и выберите фильм на вечер)

Миф про конфеты рассказывают всем детям: перед Хэллоуином врач разнес любимую страшилку родителей

«Отмучился»: каким был при жизни и как уходил Мухич из «Полицейского с Рублевки»

«Доказательств все больше»: финал «Ван-Писа» будет даже хуже, чем у «Наруто» – фанаты тайтла бьют тревогу с каждым новым эпизодом