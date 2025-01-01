Айрис Лонингер

Будет ли 3 сезон «Поколения "Ви"»? Создатель «Пацанов» ответил — и намекнул на новый хаос

Ксения Бородина дебютировала в большом кино: в фильме «За любовь» она сыграла жену Алексея Чадова

Если видите этого актера в фильме, знайте – скорее всего, его герой умрет: отправлялся на тот свет в кино чаще всех – даже во «Властелине колец»

Без маховика времени не обойтись: осенний марафон по Поттеру откладывается - в ноябре фанатов ждет сюрприз

«До смерти напугал»: хоррор, от которого вздрогнул даже Стивен Кинг — теперь понятно, откуда выросли идеи для «1408»

Одиннадцатая вам не Дейнерис: создатели «Очень странных дел» не повторят главную ошибку финала «Игры престолов»

«Первый же дубль попал в фильм»: за мемной сценой «Интерстеллара» стоит реальная боль Макконахи – для рыданий была веская причина

«На воре и шапка горит»: настоящие знатоки кино СССР точно вспомнят 5/5 фильмов по фразеологизмам

«До сих пор разгребаю последствия»: почему Иван Добронравов бросил «Кадетство» на пике

Дельфин, но без русалки: сможете ли вы вспомнить 5/5 фильмов СССР по кадрам с морскими млекопитающими? (тест)