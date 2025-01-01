Noah de Mel

100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?

У «Школьного автобуса» с МакКонахи 92% на RT: новинка от Apple TV+ основана на настоящей катастрофе и реальных людях

Этот худший фильм Marvel высмеивали на каждом углу: спустя три года он вырвался в топ-5 Prime Video

Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»

Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»

Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону

«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают

Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать

Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо

«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»