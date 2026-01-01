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Энджи Кэмпбелл
Angie Campbell
Киноафиша
Персоны
Энджи Кэмпбелл
Энджи Кэмпбелл
Angie Campbell
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Рэймонд и Рэй
(2022)
5.1
Ярость
(2025)
Фильмография Энджи Кэмпбелл
5.1
Ярость
Just Breathe
триллер
2025, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.1
Рэймонд и Рэй
Raymond and Ray
драма
2022, США
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