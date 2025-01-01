Нарит Ювабун

«Алло? Это страх!»: что смотреть после «Черного телефона 2», чтобы дрожь в коленках не прошла еще минимум неделю — вот 5 вариантов

Эту серию «Маши и Медведя» посмотрели 579 643 685 раз — разбираемся, в чем ее магия (видео)

Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета

Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле

33 коровы не обещаем, но минимум 5 будет! Сможете по ним вспомнить кино или мультфильм из СССР? (тест)

Вдохновлен «Москва слезам не верит»: в 2020-м этот детектив зрители назвали «главным кинособытием» – понятно, откуда рейтинг 8.1

Рейтинг выше, чем у «Невского», а славы меньше: недооцененный хит НТВ незаметно вошел в топ-250 лучших сериалов с оценкой 8,1

Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла

«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября

В новогодних сериях «Симпсонов» можно встретить ожившие игрушки и даже Ричарда Гира – выбрали 5 самых «разрывных» эпизодов