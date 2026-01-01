Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Чейз Инфинити
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Награды и номинации Чейз Инфинити
Chase Infiniti
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Награды и номинации Чейз Инфинити
Золотой глобус 2026
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Лучшая женская роль
Номинант
EE Rising Star Award
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Чем дешевая красная рыба из "Светофора" отличается от такой же в других магазинах
Этот творог из «Пятёрочки» обхожу десятой дорогой и не беру даже по акции: опасный клей вместо полезной вкусняшки
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Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
«“Дюне 3” такое не побить»: Apple TV пошел на огромный риск и выдал «лучший Sci-Fi года» – сотни двойников, 10 серий и мультивселенная
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