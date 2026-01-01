Маргарита Борисова

Беру 5 кг соды и 5 л уксуса и везу в сентябре на дачу: вот где дешёвые средства выручают лучше покупной химии

Вот зачем нужен маленький кармашек на джинсах: не для мелочи и ключей, как считают многие

«Вам чек нужен?»: почему в «Светофоре» и «Магните» кассиры всегда задают этот странный вопрос

Сразу 3 российских сериала сейчас популярнее «Невского»: в №3 тоже засветился Васильев

Как бы выглядели Тося, Анфиса и Катя в 2026-м: «Девчата» на стиле — в оверсайзе и джинсах (фото)

«Посмотрела за пару вечеров» свежий мини-детектив из России: «Напоминает произведения Агаты Кристи»

Пока «Невский» на паузе, сразу 4 свежих сериала выйдут с 14-го по 20-е сентября: будут и комедии, и детективы

Осень, осень, ну давай у теста спросим: узнаете советский фильм по одному кадру или память уже ушла в отпуск?

Первый канал почти «точь-в-точь» переснял советский хит с Басилашвили — сериал получил 7,9 на Кинопоиске, но есть подвох

Пощекочут нервы и сломают мозг: 7 лучших психологических триллеров за последние 7 лет — после № 6 уже не уснуть