Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сумерки»
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Фильмография
Маргарита Борисова
Margarita Borisova
Киноафиша
Персоны
Маргарита Борисова
Маргарита Борисова
Margarita Borisova
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
0.0
«Харчы. Иэстэбил» («Возмездие»)
(2023)
Фильмография Маргарита Борисова
«Харчы. Иэстэбил» («Возмездие»)
Kharchy. Iestabil
триллер, драма
2023, Россия
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