Иван Прадос

Нельзя! Вы слышите? Нельзя остановиться на одной серии: подборка лучших турецких историй о любви и предательстве

Ого! Посчитали, сколько зарабатывал Велюров и другие герои «Покровских ворот» — 8000 рублей не шутка!

Кто убийца? Пять коротких детективных сериалов из России, которые точно стоит увидеть ради концовки

На те же грабли: сбылись худшие опасения зрителей — вот кто сыграет короля Швеции в новой исторической драме Netflix (фото)

Имена зверей в «Короле Льве» имеют тайный смысл: сразу ясно, что Шрам не был любимцем родителей

Управитесь за уик-энд, а отходить будете неделями: 5 топовых мини-сериалов Netflix за 2025 год — № 1 с рейтингом 8.4 напоминает «Доктора Хауса»

10+ спойлеров по «Мстители: Судный день» слили в Сеть: Алая Ведьма с мутантами, а Локи в центре истории

Тест для тех, кто смотрел «Великолепный век» больше одного раза: угадаете, что спрятано на 5 кадрах?

Заставляли переписывать, запрещали и прославили на весь мир: кто пел песню из «Я шагаю по Москве»

Стала козлом отпущения: реальную Хюррем в Турции обвинили во всех грехах — и как здесь замешан сериал «Великолепный век»