Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Нонна Кардонер
Nonna Cardoner
Киноафиша
Персоны
Нонна Кардонер
Нонна Кардонер
Nonna Cardoner
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.2
Две могилы
(2025)
Фильмография Нонна Кардонер
6.2
Две могилы
драма, триллер, детектив, мини-сериал
2025, Испания
Показать еще
Гадких лебедей из покрышек вырезать уже не модно: на даче из старых шин делаю реально полезные вещи
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Сосновые иголки засыпаю солью — все лето и осень радуюсь своей смекалке: крутой лайфхак для умных хозяек
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
Если кажется, что на Netflix уже нечего смотреть: 5 фантастических сериалов, которые затягивают с первой минуты
Тяжело в учении — легко в тесте (но не всем): только знатоки классики СССР угадают 6 военных фильмов по кадру
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
«Я чуть кресло не протёр»: 1,67 млрд долларов за десять дней не спасли нового «Человека-паука» от жёсткой критики
Забудьте вы уже про «Игру престолов»: эти 5 сериалов HBO цепляют не меньше – у каждого оценка 8+ на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить