Алиса Лисичкина

Вторая часть «Лихих» вышла, но первая же серия обернулась провалом: этот ляп со следователем трудно объяснить логически

Второй сезон «Любопытной Варвары» на подходе: где снимали новые серии и какие локации увидят зрители

За дело берется HBO, а значит ставки крайне высоки: вслед за «Последним обрядом» будет сериал по «Заклятью»

Считаете себя знатоком кино СССР? Тогда для вас тест — вспомните 5 фильмов по кадрам с лошадьми

«Остальные на ее фоне — офисные крыски»: ИИ вычислил лучших женщин-детективов из российских сериалов — Спасскую признал худшей из всех

Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал

«Очень люблю»: любимым детективом Устиновой оказался не «Первый отдел» с «Невским» — россияне сериал оценили на 8,2

Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест)

Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8

Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше