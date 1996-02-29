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Элла Пил Ella Peel
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Элла Пил

Ella Peel

Дата рождения
29 февраля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Популярные фильмы

Свет надежды 6.9
Свет надежды (2022)
Боудика — королева воинов 2.9
Боудика — королева воинов (2019)

Фильмография Элла Пил

Свет надежды 6.9
Свет надежды
драма, криминал, триллер, мини-сериал 2022, Великобритания
Боудика — королева воинов 2.9
Боудика — королева воинов Boudica: Rise of the Warrior Queen
исторический 2019, Великобритания
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