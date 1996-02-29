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Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Фильмография
Элла Пил
Ella Peel
Киноафиша
Персоны
Элла Пил
Элла Пил
Ella Peel
Дата рождения
29 февраля 1996
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Рыбы
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
6.9
Свет надежды
(2022)
2.9
Боудика — королева воинов
(2019)
Фильмография Элла Пил
6.9
Свет надежды
драма, криминал, триллер, мини-сериал
2022, Великобритания
2.9
Боудика — королева воинов
Boudica: Rise of the Warrior Queen
исторический
2019, Великобритания
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