О персоне
Фильмография
Ли Мин-джи
Min-ji Lee
Ли Мин-джи
Ли Мин-джи
Min-ji Lee
Дата рождения
1 ноября 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Популярные фильмы
0.0
Воспоминания номера 100
(2025)
Фильмография Ли Мин-джи
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама
2025, Южная Корея
