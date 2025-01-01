Меню
Ли Мин-джи Min-ji Lee
Ли Мин-джи

Дата рождения
1 ноября 1988
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сеул, Южная Корея

Популярные фильмы

Воспоминания номера 100 0.0
Воспоминания номера 100 (2025)

Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама 2025, Южная Корея
