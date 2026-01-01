Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Бритт Лауэр
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Награды и номинации Бритт Лауэр
Britt Lower
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Награды и номинации Бритт Лауэр
Золотой глобус 2026
Лучшая женская роль на ТВ (драма)
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2025
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
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