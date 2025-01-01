Дарья Павленко — российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра, заслуженная артистка России. Родилась 19 ноября 1978 года в Москве.

Окончила Академию русского балета имени А. Я. Вагановой и в 1996 году была принята в труппу Мариинского театра. Начав с кордебалета, вскоре исполнила ведущие партии, включая Одетту-Одиллию в «Лебедином озере», Жизель, Раймонду, Никию в «Баядерке», Мехменэ-Бану в «Легенде о любви». В 2004 году получила статус прима-балерины.

Выступала с ведущими мировыми театрами, исполнив широкий классический и современный репертуар. В 2018 году завершила сценическую карьеру в Мариинском театре.