Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Астрал 6: Они уже здесь»
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Фильмография
Ынсо
Eunseo
Киноафиша
Персоны
Ынсо
Ынсо
Eunseo
Дата рождения
27 мая 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.4
Звонок. Последняя сессия
(2024)
Фильмография Ынсо
6.4
Звонок. Последняя сессия
Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
комедия, ужасы
2024, Южная Корея
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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