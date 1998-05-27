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Ынсо
Ынсо Eunseo
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Ынсо

Eunseo

Дата рождения
27 мая 1998
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Звонок. Последняя сессия 6.4
Звонок. Последняя сессия (2024)

Фильмография Ынсо

Звонок. Последняя сессия 6.4
Звонок. Последняя сессия Idiot Girls and School Ghost: School Anniversary
комедия, ужасы 2024, Южная Корея
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