Динара Курбанова — российский стендап-комик. Родилась 17 января 2003 года в Хабаровске, детство провела в таёжной деревне. С восьми лет жила с мамой и отчимом, который стал для неё настоящим отцом.

В юмор пришла в 12 лет через школьный КВН, дошла до эфиров «Детского КВН», стала вице-чемпионкой и победительницей Всероссийской юниор-лиги. В 2018 году выступала на Кубке мэра Москвы.

После школы переехала в Москву, поступила на факультет журналистики МФЮА и закончила его с красным дипломом, параллельно развивая карьеру в юморе.

Теледебют состоялся в 2022 году в шоу «Comedy Баттл», где Динара дошла до полуфинала. Играла в командах КВН «Имени Рената Абдулкеримова» и «Сборной РУДН», участвовала в проектах ТНТ и АМиК. Постепенно сместила акцент на сольный стендап, активно выступала в клубах, на YouTube и в интернет-проектах.

Её фирменный стиль — жёсткий юмор в сочетании с тонким «детским» голосом и ангельской внешностью. Курбанова запустила подкаст «Недетский разговор», участвовала в Roast Battle и «Большой прожарке». В 2025 году вошла в рейтинг Forbes «30 до 30».

Сейчас комикесса продолжает выступать, участвует в шоу с импровизацией и снимается в скетчкоме «Вечерняя школа».