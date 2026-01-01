Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ё Таити Yo Taichi
Киноафиша Персоны Ё Таити

Ё Таити

Yo Taichi

Дата рождения
6 августа 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сайтама, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Романтическая актриса

Популярные фильмы

Первородный грех Такопи 8.6
Первородный грех Такопи (2025)
Влюблённые в небо 7.1
Влюблённые в небо (2022)
На твоей волне 7.0
На твоей волне (2019)

Фильмография Ё Таити

Жанр
Год
Первородный грех Такопи 8.6
Первородный грех Такопи
драма, аниме , ужасы 2025, Япония
Готовка Ферма
Готовка Ферма
аниме , драма 2025, Япония
Влюблённые в небо 7.1
Влюблённые в небо Blue Thermal
аниме 2022, Япония
Смотреть трейлер
На твоей волне 7
На твоей волне Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara
аниме , драма, фэнтези, мелодрама 2019, Япония
Смотреть трейлер Рецензия
Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше