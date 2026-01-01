Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ё Таити
Yo Taichi
Киноафиша
Персоны
Ё Таити
Ё Таити
Yo Taichi
Дата рождения
6 августа 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Сайтама, Япония
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой фэнтези, Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.6
Первородный грех Такопи
(2025)
7.1
Влюблённые в небо
(2022)
7.0
На твоей волне
(2019)
Фильмография Ё Таити
Жанр
Все
Аниме
Драма
Мелодрама
Ужасы
Фэнтези
Год
Все
2025
2022
2019
Все
4
Фильмы
2
Сериалы
2
Актриса
4
8.6
Первородный грех Такопи
драма, аниме , ужасы
2025, Япония
Готовка Ферма
аниме , драма
2025, Япония
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
7.1
Влюблённые в небо
Blue Thermal
аниме
2022, Япония
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7
На твоей волне
Ride your Wave / Kimi to, nami ni noretara
аниме , драма, фэнтези, мелодрама
2019, Япония
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
Жуткие стены — это не выдумка? Вот на каких реальных событиях основана легендарная «Атака титанов»
Спин-офф «Игры престолов» все-таки отклонился от канона Мартина: неудивительно, что фандом мигом напрягся
«Это ошибка кастинга актёров!»: почему рост сына Брагиных стал главной темой обсуждения 5 сезона «Первого отдела»
Первая версия «Электроника» с Никулиным и Каневским: советский Sci-Fi о мальчике-роботе вы не видели по необычной причине
Он вам не Лукашин: в забытой экранизации Вайнеров Мягков сыграл самую серьезную роль – зато Высоцкий от детектива отказался наотрез
«Не коммунисты, а евреи»: режиссера самого скандального советского фильма о войне с позором выгнали из КПСС – его запрещали 20 лет
3 свежих российских триллера мне не стыдно посоветовать друзьям: №2 до боли напомнил культовый «Я плюю на ваши могилы»
Этот российский сериал о частных детективам невозможно смотреть с серьезным лицом: оценили в 3.1 из жалости
По формуле Стэтхэма: фанаты раскрыли план возвращения Адидаса во 2-й сезон «Слова пацана» — такое легко провернуть
Эти 3 свежих детектива из России посмотрела залпом за выходные: теперь советую их всем друзьям — никто не пожалел
Наш корабль идет ко дну: «Первый отдел» можно сворачивать на 6-м сезоне, ляпы с Шибановым стали последней каплей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667