О персоне
Фильмография
Мария Гайдошик
Maria Gajdosik
Персоны
Персоны
Мария Гайдошик
Мария Гайдошик
Maria Gajdosik
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров
Популярные фильмы
4.5
Астрал. Свеча ведьмы
(2024)
Фильмография Мария Гайдошик
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
4.5
Астрал. Свеча ведьмы
Are You There?
ужасы, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
