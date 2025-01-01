Алексей Филимонов

Турки оклеветали Хюррем: зачем образ любимой жены Сулеймана демонизировали на протяжении веков

«Смирись с этим!»: в России показывают сериал, где актеров полностью заменил ИИ — реакция зрителей бесценна

Каждая серия играет на нервах: топ российских детективных сериалов 2025 года, от которых ничего не ждешь, а зря

«Москва слезам не верит» вышел 45 лет назад: взгляните, как за годы изменились Катерина, Людмила и другие герои (фото)

Балабанов старался, но идеально не вышло: квест на внимательность — проверьте, сколько ляпов в «Брате» вы не замечали раньше

Вот уже 45 лет в «Москва слезам не верит» живет один ляп: но замечает его не каждый — всему виной наряд Катерины (фото)

Устали от «Шефа» с «Невским» и ищете, что посмотреть в сентябре? Вот 3 свежих сериала — тут и детективы, и пришельцы, а № 2 уже стартовал

Как будто ничего и не было: почему Шелдон никогда не упоминает Пейдж в «Теории большого взрыва» — есть 3 причины

Бросайте пересматривать «Интерстеллар»: эти 5 фантастических фильмов затянут не хуже — последний сняли за копейки, а рейтинг 7.8

Загадка без ответа: эти 5 свежих фэнтези-сериалов закрыли слишком рано — но они прекрасны даже без адекватного финала