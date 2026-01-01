Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Lindsay Gibson
Lindsay Gibson
Актерское амплуа
Актер озвучки, Комедийный актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
7.1
Навигация по Рождеству
(2023)
5.9
Чарли чудо-пёс
(2026)
Фильмография Lindsay Gibson
2
Фильмы
2
Актриса
2
5.9
Чарли чудо-пёс
Charlie the Wonderdog
анимация, комедия, семейный
2026, Канада
7.1
Навигация по Рождеству
Navigating Christmas
мелодрама
2023, Канада
