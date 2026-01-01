Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Мария Лустина
Мария Лустина
Мария Лустина
Дата рождения
8 июня 1994
Возраст
31 год
Знак зодиака
Близнецы
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
Популярные фильмы
0.0
Идеальная жена
(2025)
0.0
Вера больше не верит в совпадения
(2024)
Фильмография Мария Лустина
Жанр
Все
Детектив
Драма
Мелодрама
Год
Все
2025
2024
Все
2
Сериалы
2
Актриса
2
Идеальная жена
драма, мелодрама
2025, Россия
Вера больше не верит в совпадения
детектив
2024, Россия
