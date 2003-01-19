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Акио Танака
Akio Tanaka
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Акио Танака
Акио Танака
Akio Tanaka
Дата рождения
21 сентября 1926
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
19 января 2003
Место рождения
Токио, Япония
Популярные фильмы
7.3
Летающий корабль-призрак
(1969)
Фильмография Акио Танака
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Приключения
Фантастика
Год
Все
1969
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.3
Летающий корабль-призрак
Sora tobu yureisen
фантастика, анимация, приключения, аниме
1969, Япония
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