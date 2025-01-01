Ева Польна

Ева Леонидовна Польна — российская певица, композитор и автор песен. Родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде.
Стала известна как солистка популярной поп-группы «Гости из будущего», которая приобрела широкую популярность в конце 1990-х — начале 2000-х годов. После распада коллектива начала успешную сольную карьеру, выпустив несколько альбомов, в которых продолжила развивать свой фирменный стиль — сочетание электронной музыки, попа и романтической лирики.
Лауреат премии «Золотой граммофон» и участница фестиваля «Песня года». Была специальным гостем музыкального фестиваля «Жара».