Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ева Польна
Ева Польна
Киноафиша Персоны Ева Польна

Ева Польна

Дата рождения
19 мая 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Телец

Биография Евы Польны

Ева Леонидовна Польна — российская певица, композитор и автор песен. Родилась 19 мая 1975 года в Ленинграде.

Стала известна как солистка популярной поп-группы «Гости из будущего», которая приобрела широкую популярность в конце 1990-х — начале 2000-х годов. После распада коллектива начала успешную сольную карьеру, выпустив несколько альбомов, в которых продолжила развивать свой фирменный стиль — сочетание электронной музыки, попа и романтической лирики.

Лауреат премии «Золотой граммофон» и участница фестиваля «Песня года». Была специальным гостем музыкального фестиваля «Жара».

Фильмография Евы Польны

Жанр
Год
Все 0
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше