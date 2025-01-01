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Александр Пархоменко Aleksandr Parkhomenko
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Александр Пархоменко

Aleksandr Parkhomenko

Дата рождения
25 августа 1966
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева

Популярные фильмы

Излечить страх 7.7
Излечить страх (2013)
Женский доктор 0.0
Женский доктор (2012)

Фильмография Александр Пархоменко

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 1 Сериалы 1 Режиссер 2
Излечить страх 7.7
Излечить страх Luka
биография, исторический, драма 2013, Украина / Беларусь
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Женский доктор
Женский доктор
мелодрама 2012, Украина
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