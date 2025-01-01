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Александр Пархоменко
Aleksandr Parkhomenko
Киноафиша
Персоны
Александр Пархоменко
Александр Пархоменко
Aleksandr Parkhomenko
Дата рождения
25 августа 1966
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Дева
Популярные фильмы
7.7
Излечить страх
(2013)
0.0
Женский доктор
(2012)
Фильмография Александр Пархоменко
Жанр
Все
Биография
Драма
Исторический
Мелодрама
Год
Все
2013
2012
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Режиссер
2
7.7
Излечить страх
Luka
биография, исторический, драма
2013, Украина / Беларусь
Смотреть трейлер
Женский доктор
мелодрама
2012, Украина
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