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Ирина Круг
Ирина Круг
Киноафиша Персоны Ирина Круг

Ирина Круг

Дата рождения
29 марта 1976
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Овен

Биография Ирины Круг

Ирина Викторовна Круг — российская эстрадная певица, исполнительница русского шансона, многократная обладательница премии «Шансон года». Родилась 29 марта 1976 года в Челябинске.

Стала широко известна после брака с легендарным шансонье Михаилом Кругом, чьей второй женой и вдовой она стала. После трагической гибели мужа в 2002 году Ирина начала самостоятельную музыкальную карьеру, посвятив ряд песен памяти Михаила.

Быстро заняв своё место в жанре русского шансона, Ирина Круг завоевала признание слушателей благодаря искренности исполнения, мелодичной лирике и эмоциональной глубине песен. Её репертуар составляют как сольные композиции, так и дуэты с известными артистами жанра.

Фильмография Ирины Круг

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