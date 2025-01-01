Ирина Викторовна Круг — российская эстрадная певица, исполнительница русского шансона, многократная обладательница премии «Шансон года». Родилась 29 марта 1976 года в Челябинске.

Стала широко известна после брака с легендарным шансонье Михаилом Кругом, чьей второй женой и вдовой она стала. После трагической гибели мужа в 2002 году Ирина начала самостоятельную музыкальную карьеру, посвятив ряд песен памяти Михаила.

Быстро заняв своё место в жанре русского шансона, Ирина Круг завоевала признание слушателей благодаря искренности исполнения, мелодичной лирике и эмоциональной глубине песен. Её репертуар составляют как сольные композиции, так и дуэты с известными артистами жанра.