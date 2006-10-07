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Владимир Петров Vladimir Petrov
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Владимир Петров

Vladimir Petrov

Дата рождения
21 апреля 1925
Возраст
81 год
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
7 октября 2006
Место рождения
Ленинград, СССР

Популярные фильмы

Турист 7.1
Турист (2021)
Весна в Москве 6.4
Весна в Москве (1953)

Фильмография Владимир Петров

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Турист 7.1
Турист Turist
боевик 2021, Россия
Весна в Москве 6.4
Весна в Москве Vesna v Moskve
драма 1953, СССР
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