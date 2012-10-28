Оповещения от Киноафиши
Мерри Андерс
Мерри Андерс Merry Anders
Мерри Андерс

Мерри Андерс

Merry Anders

Дата рождения
22 мая 1932
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
28 октября 2012
Место рождения
Орегон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Как выйти замуж за миллионера 7.7
Как выйти замуж за миллионера (1953)

Фильмография Мерри Андерс

Жанр
Год
Как выйти замуж за миллионера 7.7
Как выйти замуж за миллионера How to Marry a Millionaire
драма, мелодрама, комедия 1953, США
Смотреть трейлер
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
