О персоне
Фильмография
Мерри Андерс
Merry Anders
Персоны
Персоны
Мерри Андерс
Мерри Андерс
Merry Anders
Дата рождения
22 мая 1932
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
28 октября 2012
Место рождения
Орегон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.7
Как выйти замуж за миллионера
(1953)
Фильмография Мерри Андерс
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1953
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
7.7
Как выйти замуж за миллионера
How to Marry a Millionaire
драма, мелодрама, комедия
1953, США
Смотреть трейлер
