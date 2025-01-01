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Фильмография
Крис Уильямс
Chris Williams
Киноафиша
Персоны
Крис Уильямс
Крис Уильямс
Chris Williams
Дата рождения
2 ноября 1967
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Тарритаун, США
Популярные фильмы
6.9
Семейка Джонсов
(2009)
5.6
Вышибалы
(2004)
Фильмография Крис Уильямс
Жанр
Все
Драма
Комедия
Год
Все
2009
2004
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.9
Семейка Джонсов
The Joneses
драма
2009, США
Рецензия
5.6
Вышибалы
Dodgeball: A True Underdog Story
комедия
2004, США / Германия
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