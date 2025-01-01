Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крис Уильямс
Крис Уильямс Chris Williams
Киноафиша Персоны Крис Уильямс

Крис Уильямс

Chris Williams

Дата рождения
2 ноября 1967
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Тарритаун, США

Популярные фильмы

Семейка Джонсов 6.9
Семейка Джонсов (2009)
Вышибалы 5.6
Вышибалы (2004)

Фильмография Крис Уильямс

Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Актер 2
Семейка Джонсов 6.9
Семейка Джонсов The Joneses
драма 2009, США
Рецензия
Вышибалы 5.6
Вышибалы Dodgeball: A True Underdog Story
комедия 2004, США / Германия
Выжил — но победа ли это? Что стало с Тирионом Ланнистером после финала «Игры престолов»
Пропущенная глава: как фильмы о «Гарри Поттере» исказили главную тайну Снейпа
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Засмотрены до дыр, но все равно не отпускают: фильмы, которые каждый посмотрел как минимум пару раз
Кто входит в «Фантастическую четверку»? Краткий гайд для тех, кто не фанатеет по Marvel, но планирует смотреть новинку
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше