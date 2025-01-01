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Фильмография
Дэвид Брэдли
David Bradley
Киноафиша
Персоны
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли
David Bradley
Дата рождения
27 сентября 1955
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Барнсли, Великобритания
Популярные фильмы
7.9
Кес
(1969)
6.5
Отпущение грехов
(1978)
Фильмография Дэвид Брэдли
Жанр
Все
Детектив
Драма
Семейный
Триллер
Год
Все
1978
1969
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
6.5
Отпущение грехов
Absolution
триллер, детектив, драма
1978, Великобритания
7.9
Кес
Kes
драма, семейный
1969, Великобритания
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