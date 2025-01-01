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Александр Захаров
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Александр Захаров
Александр Захаров
Дата рождения
19 сентября 1951
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
26 марта 1982
Место рождения
Ленинград, СССР
Популярные фильмы
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
(1980)
6.9
Сыновья уходят в бой
(1969)
6.4
Штормовое предупреждение
(1981)
Фильмография Александр Захаров
Жанр
Все
Военный
Детектив
Драма
Криминал
Год
Все
1981
1980
1969
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.4
Штормовое предупреждение
Shtormovoye preduprezhdeniye
драма
1981, СССР
8.5
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
Smertelnaya skhvatka
криминал, детектив
1980, СССР
6.9
Сыновья уходят в бой
Synovya ukhodyat v boy
драма, военный
1969, СССР
Онлайн
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