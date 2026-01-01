Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Брайан А Миллер
Награды
Награды и номинации Брайан А Миллер
Brian A. Miller
О персоне
Награды
Награды и номинации Брайан А Миллер
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Primetime Emmy Awards 2017
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Победитель
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Лучшая анимационная программа
Победитель
Лучшая анимационная программа
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Победитель
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Победитель
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Победитель
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Outstanding Special Class - Short-Format Animated Programs
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Победитель
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2020
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2019
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Лучшая короткометражная анимационная программа
Номинант
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2013
Лучшая анимационная программа
Номинант
Лучшая анимационная программа
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Outstanding Short-Format Animated Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Номинант
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Купер осваивает новые точки на карте Европы: 6 сезон «Эмили в Париже» станет последним — Netflix уже объявил дату премьеры
10 новых экшеновых боевиков 2023-2026 годов, которые получили высокие оценки на IMDb
«Все скандинавы обзавидуются»: нашла мрачный детектив 2026 года на 6 серий — посмотрела взахлеб за один вечер и хочу еще
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Лучшее лекарство от хандры: 6 трагикомедий братьев Макдона — получили высокие оценки и признание зрителей
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
«Так, с такими я не танцую!»: закончите 5 цитат из «Девчат» и не опозорьтесь перед Тосей (тест)
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить