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Фильмография
Владимир Тарасов
Vladimir Tarasov
Киноафиша
Персоны
Владимир Тарасов
Владимир Тарасов
Vladimir Tarasov
Дата рождения
29 июня 1947
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Москва, СССР
Популярные фильмы
7.2
Перевал
(1988)
6.8
Зеркало времени
(1976)
6.4
Юбилей
(1983)
Фильмография Владимир Тарасов
Жанр
Все
Анимация
Детский
Комедия
Короткометражный
Семейный
Фантастика
Год
Все
1988
1983
1976
1973
1969
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Режиссер
6
7.3
Перевал
Pereval
фантастика, короткометражный, анимация
1988, СССР
6.4
Юбилей
Yubiley
анимация
1983, СССР
6.8
Зеркало времени
Zerkalo vremeni
анимация, короткометражный
1976, СССР
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5.6
Стадион шиворот-навыворот
Stadion shivorot-navyvorot
анимация
1976, СССР
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5.3
Ковбои в городе
Kovboi v gorode
анимация, короткометражный
1973, СССР
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Ну, погоди!
детский, комедия, семейный
1969, Россия
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