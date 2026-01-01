Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Николай Досталь
Награды
Награды и номинации Николай Досталь
Nikolay Dostal
О персоне
Награды
Награды и номинации Николай Досталь
ММКФ 2009
Золотой Святой Георгий
Победитель
Сколько порошка нужно на одну стирку — запомните раз и навсегда
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Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
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