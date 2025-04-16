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Владимир Герасимов
Владимир Герасимов Vladimir Gerasimov
Киноафиша Персоны Владимир Герасимов

Владимир Герасимов

Vladimir Gerasimov

Дата рождения
31 августа 1950
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
16 апреля 2025
Место рождения
Москва, Россия

Популярные фильмы

Пограничный пес Алый 6.8
Пограничный пес Алый (1979)
Василёк 6.3
Василёк (1973)
Веселый калейдоскоп 0.0
Веселый калейдоскоп (1974)

Фильмография Владимир Герасимов

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 3 Актер 3
Пограничный пес Алый 6.8
Пограничный пес Алый Pogranichnyy pyos Alyy
приключения, драма 1979, СССР
Веселый калейдоскоп
Веселый калейдоскоп Vesyolyy kaleidoskop
комедия 1974, СССР
Билеты
Василёк 6.3
Василёк Vasilyok
анимация 1973, СССР
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