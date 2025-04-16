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Фильмография
Владимир Герасимов
Vladimir Gerasimov
Киноафиша
Персоны
Владимир Герасимов
Владимир Герасимов
Vladimir Gerasimov
Дата рождения
31 августа 1950
Возраст
74 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
16 апреля 2025
Место рождения
Москва, Россия
Популярные фильмы
6.8
Пограничный пес Алый
(1979)
6.3
Василёк
(1973)
0.0
Веселый калейдоскоп
(1974)
Билеты
Фильмография Владимир Герасимов
Жанр
Все
Анимация
Драма
Комедия
Приключения
Год
Все
1979
1974
1973
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
6.8
Пограничный пес Алый
Pogranichnyy pyos Alyy
приключения, драма
1979, СССР
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Веселый калейдоскоп
Vesyolyy kaleidoskop
комедия
1974, СССР
Билеты
6.3
Василёк
Vasilyok
анимация
1973, СССР
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