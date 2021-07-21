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Фильмография
Наталья Антонова
Natalya Antonova
Киноафиша
Персоны
Наталья Антонова
Наталья Антонова
Natalya Antonova
Дата рождения
6 октября 1934
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 июля 2021
Место рождения
Ленинград, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.5
Друзья и годы
(1965)
6.7
Секундомер
(1970)
Фильмография Наталья Антонова
6.7
Секундомер
Sekundomer
драма
1970, СССР
7.5
Друзья и годы
Druzya i gody
драма
1965, СССР
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