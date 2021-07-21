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Наталья Антонова
Наталья Антонова Natalya Antonova
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Наталья Антонова

Natalya Antonova

Дата рождения
6 октября 1934
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
21 июля 2021
Место рождения
Ленинград, СССР
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Друзья и годы 7.5
Друзья и годы (1965)
Секундомер 6.7
Секундомер (1970)

Фильмография Наталья Антонова

Секундомер 6.7
Секундомер Sekundomer
драма 1970, СССР
Друзья и годы 7.5
Друзья и годы Druzya i gody
драма 1965, СССР
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